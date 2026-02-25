LPI-J: Einbruch zu den Sternen

Jena (ots) - Am 06.11.2025 kam es in den Abendstunden gegen 20:00 Uhr zu einem Raub an einem Mann im Paradiespark Jena. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die jugendlichen Täter gemeinsam in einer Gruppe unterwegs und mit dem Logo auf dem Pullover des Geschädigten nicht einverstanden, weshalb dieses dem Geschädigten gewaltsam abgenommen wurde. Ein politisches Motiv der Tat kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. ...

