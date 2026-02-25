LPI-J: Einbruch zu den Sternen
Jena (ots)
Dienstagmorgen wurde der Polizei ein Einbruch in das Jenaer Planetarium gemeldet. Momentan befindet sich das Objekt im Umbau. Ein bisher unbekannter Täter wollte sich zutritt zu den Räumlichkeiten verschaffen, wurde aber durch vorhandene Sicherheitsstandards der Türen daran gehindert. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter auf unbekannte Weise und in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von bisher unbekannter Höhe.
