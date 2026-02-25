Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwer verletzt nach Kollision mit Lkw

Saale-Holzland (ots)

Auf der L1070 fuhr am Dienstagabend ein 48-Jähriger mit seinem Auto aus Richtung Hermsdorf kommend, hinter einem Lkw. Beide Fahrzeuge bogen an der Autobahnauffahrt zur A9 in einen Kreisverkehr bei Bad Klosterlausnitz ein. Dazu musste der 64-Jährige Lkw-Fahrer seine Fahrt verlangsamen. Offenbar bemerkte dies der Autofahrer zu spät und kollidierte mit dem Lkw. Im Zuge des Aufpralls wurden der Anhänger des Lkw und der Pkw der beschädigt. Außerdem verletzte sich der 48-Jährige schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell