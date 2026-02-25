PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwer verletzt nach Kollision mit Lkw

Saale-Holzland (ots)

Auf der L1070 fuhr am Dienstagabend ein 48-Jähriger mit seinem Auto aus Richtung Hermsdorf kommend, hinter einem Lkw. Beide Fahrzeuge bogen an der Autobahnauffahrt zur A9 in einen Kreisverkehr bei Bad Klosterlausnitz ein. Dazu musste der 64-Jährige Lkw-Fahrer seine Fahrt verlangsamen. Offenbar bemerkte dies der Autofahrer zu spät und kollidierte mit dem Lkw. Im Zuge des Aufpralls wurden der Anhänger des Lkw und der Pkw der beschädigt. Außerdem verletzte sich der 48-Jährige schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 08:30

    LPI-J: Einbruch zu den Sternen

    Jena (ots) - Dienstagmorgen wurde der Polizei ein Einbruch in das Jenaer Planetarium gemeldet. Momentan befindet sich das Objekt im Umbau. Ein bisher unbekannter Täter wollte sich zutritt zu den Räumlichkeiten verschaffen, wurde aber durch vorhandene Sicherheitsstandards der Türen daran gehindert. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter auf unbekannte Weise und in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von bisher unbekannter Höhe. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 08:30

    LPI-J: Politische Schmiererei

    Jena (ots) - Ein Mitarbeiter einer Schule in Jena Göschwitz meldete Dienstagnachmittag ein frisch angebrachtes Graffiti am Haupteingang. Vor Ort konnten die Beamten des ID-Jena einen 0,25m mal 1,00m großen, mit roter Sprühfarbe gesprühten Schriftzug mit Bezug zu einem Konflikt im Nahen Osten feststellen. Ein Ermittlungsverfahren zur Klärung weiterer Tatumstände wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 08:30

    LPI-J: Drogen am Steuer

    Jena (ots) - Die Beamten den ID-Jena führten Dienstagnachmittag eine Verkehrskontrolle mit 43-jährigen Pkw-Fahrer durch. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verlief positiv und der Fahrzeugführer musste die Beamten in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und ein Fahrverbot. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1504 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren