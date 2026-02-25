Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Große Graffiti geschmiert

Saale-Holzland (ots)

Eine 54-Jährige aus Droyßig meldete am Dienstagnachmittag zwei große Graffitischmierereien an einem Supermarkt in Crossen an der Elster. Polizeibeamte überprüften die Meldung und nahmen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Es handelte sich um zwei Graffiti, welche jeweils ca. zwei Meter hoch und mehr als fünf Meter lang waren. Inhaltlich bezog sich eines der Graffiti auf einen Fußballverein und das andere zeigte eine ablehnende Haltung gegenüber der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen wurden die jeweiligen Schmierereien an unterschiedlichen Tagen gesprüht. So haben die unbekannten Täter das polizeiablehnende Graffito, in den Farben rot und weiß, mutmaßlich schon vor längerer Zeit gesprüht. Das Graffito mit Fußballbezug in den Farben silber und schwarz wurde nach ersten Erkenntnissen in den letzten Tagen angebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell