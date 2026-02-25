PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Streitigkeit führt zu Schlägerei

Weimar / Weimaer Land (ots)

Aufgrund eines zwei Wochen zurückliegenden Streits zwischen einer 65-jährigen Frau und einem 52-jährigen Mann kam es Dienstagmittag im Westen von Weimar zu einer Schlägerei. Ein 56-Jähriger Bekannter der Dame forderte den Mann auf sich für sein zurückliegendes Verhalten zu entschuldigen. Als er dieser Aufforderung nicht folgte, entwickelte sich ein Streit, der in einer Handfestesten Auseinandersetzung mündete. Dabei zogen sich beide leichte Verletzungen zu, sodass der 52-jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Kontrahenten erwartet nun eine Anzeige wegen wechselseitiger Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

