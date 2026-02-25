LPI-J: Badschrank gerät in Flammen
Weimar / Weimaer Land (ots)
Eine 59-Jährige aus Magdala kam in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit dem Schrecken davon. Sie meldete der Feuerwehr einen brennenden Badschrank. Diese konnte das entstandene Feuer schnell ablöschen. Nach ersten Erkenntnissen sind die Kabel durchgebrannt. Neben dem Schrank kam es zu keinen weiteren Beschädigungen.
