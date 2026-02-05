PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems - Wasserrohrbruch in der Badhausstraße

Bad Ems (ots)

In der heutigen Nacht kam es gegen 03:05 Uhr zu einem Wasserrohrbruch in der Badhausstraße, Bad Ems. In Folge der Leckage sowie der erforderlichen Maßnahmen seitens der Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau kommt es zu Beeinträchtigungen der Wasserversorgung im Bereich der Badhausstraße sowie der Alexanderstraße. Ebenso ist mit einer geänderten Verkehrsführung für den vorgenannten Bereich zu rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Bad Ems

Telefon: 02603-970-0

sowie die

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems-Nassau
Telefon: 02603-793-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 18:03

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in der Koblenzer Straße

    Hachenburg (ots) - Heute zwischen 14:05 - 14:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in der Koblenzer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stellte in diesem Zusammenhang nach seinem Einkauf einen frischen Sachschaden an seinem PKW fest. Bislang liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor. Beschädigt wurde ein grauer Mercedes-Benz an dessen hinterer, linken Fahrzeugtür. Das beschädigte ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 13:22

    POL-PDMT: Diez. Fahrer unter Drogeneinfluss

    Diez (ots) - Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizeiinspektion Diez am Montag, den 02. Februar, gegen 07:10 Uhr einen sehr auffällig fahrenden Lieferwagen auf der Landesstraße 318 zwischen Hambach und Aull. Beamte der Polizei Diez konnten das besagte Fahrzeug kurz darauf in der Schaumburger Straße in Diez anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei konnten bei dem Fahrer, einem 29-jährigen Mann ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 12:01

    POL-PDMT: Diez. Fettbrand löst Feuerwehreinsatz aus

    Diez (ots) - Am Dienstag, den 03. Februar, rückten Feuerwehr und Polizei um kurz vor 21 Uhr zu einem gemeldeten Brand an einem Mehrfamilienhaus in der Oraniensteiner Straße aus. Wie sich schnell herausstellte, hatte sich bei einem Bewohner des Hauses während des Kochens Fett in der Pfanne entzündet. Der Mann warf daraufhin die brennende Pfanne aus dem Fenster. Hierbei entzündeten sich Kabel und Teile der Fassade ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren