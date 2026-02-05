POL-PDMT: Bad Ems - Wasserrohrbruch in der Badhausstraße

Hachenburg (ots) - Heute zwischen 14:05 - 14:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in der Koblenzer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stellte in diesem Zusammenhang nach seinem Einkauf einen frischen Sachschaden an seinem PKW fest. Bislang liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor. Beschädigt wurde ein grauer Mercedes-Benz an dessen hinterer, linken Fahrzeugtür. Das beschädigte ...

mehr