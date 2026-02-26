LPI-J: Leicht verletzt nach Zusammenstoß
Saale-Holzland (ots)
Eine 30-jährige PKW Fahrerin befuhr Mittwochvormittag die Geraer Straße in Richtung Ortsausgang Hermsdorf. Dabei wurde sie durch die tiefstehende Sonne geblendet und geriet in den Gegenverkehr. Ein ihr entgegenkommender PKW-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde die 71-jährige Beifahrerin des PKW-Fahrers leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst behandelt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
