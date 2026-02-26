Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Manipuliertes Fahrrad festgestellt

Saale-Holzland (ots)

Polizeibeamte der PI Saale-Holzland schauten nicht schlecht, als sie einen Radfahrer auf einem Pedelec sahen, welcher ohne Tretbewegungen beschleunigte. Am sehr frühen Donnerstagmorgen kontrollierten die Beamten den 59-Jährigen Radfahrer. Der erste Verdacht bestätigte sich. Es handelte sich nicht um ein einfaches Pedelec, sondern das Fahrrad war so gebaut, dass auch ohne eine Tretbewegung gefahren werden konnte. Aus reiner Motorkraft angetriebene Fahrzeuge, die schneller als 6 km/h fahren können müssen in Deutschland jedoch versichert werden. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell