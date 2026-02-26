PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer flüchtet nach Kollision

Weimar (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einer 33-jährigen VW-Fahrerin kam es Mittwochmittag in der Bonhoefferstraße in Weimar. Die 33-Jährige fuhr die Bonhoefferstraße entlang der Hauptstraße, plötzlich querte ein Radfahrer aus einem Nebenarm der Bonhoefferstraße die Fahrbahn. Es kam folglich zu einer Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer verließ nach dem Zusammenstoß den Ort des Geschehens. Polizeibeamten haben ihn jedoch im Rahmen von Ermittlungsmaßnahmen später festgestellt und befragt. Es handelte sich um einen 12-Jährigen Jungen. Dieser hatte sich leicht verletzt und ist mutmaßlich nach dem Schock des Zusammenstoßes von der Unfallstelle geflohen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

