Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit Radfahrer endet glimpflich

Jena (ots)

Ein 80-Jähriger fuhr am Mittwochnachmittag in Jena mit seinem Fahrrad von der Straße Am Steinbach in Richtung Wiesenstraße. An der Kreuzung zur Wiesenstraße wollte gerade eine 63-Jährige mit ihrem Auto abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah die Frau den Radfahrer und kollidierte beim Abbiegevorgang mit diesem. Der ältere Mann kam zu Fall und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Achtung, Radfahrer! Der Straßenverkehr birgt Gefahren - auch für Sie als Radfahrer. Aufgrund des geringen Schutzes auf dem Fahrrad sind Sie im Falle eines Unfalls besonders verletzlich. Achten Sie stets auf Ihre Sicherheit: Tragen Sie einen Helm, bleiben Sie sichtbar und halten Sie sich an die Verkehrsregeln. Mit Umsicht und Respekt für andere Verkehrsteilnehmer können Sie sicher und unfallfrei unterwegs sein. Fahren Sie vorsichtig und genießen Sie die Freiheit auf zwei Rädern!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell