PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Nötigung im Straßenverkehr

Weimar (ots)

Am 25.02.2026 gegen 16:30 / 16:40 Uhr befuhr ein Radfahrer die Schwanseestraße in Richtung Innenstadt. Ca. 50m vor dem Bahnübergang wird der Radfahrer mit unzureichendem Sicherheitsabstand von einem grauen PKW Kombi mit weimarer Kennzeichen, überholt. In der Folge spricht der Radfahrer den PKW-Fahrer über das Fenster auf der Fahrerseite auf das gefährliche Überholmanöver an. Beide Fahrzeuge bewegten sich zu diesem Zeitpunkt langsam vorwärts. Ohne ersichtlichen Grund, lenkt der PKW-Fahrer nach links ein und versucht den Radfahrer abzudrängen/anzufahren. Nur durch schnelles Ausweichen kann der Radfahrer eine Kollision mit dem PKW verhindern. Am Straßenrand kommt es in der Folge zu einem Gespräch zwischen beiden Beteiligten, indem der PKW-Fahrer den Radfahrer unter Androhung von Gewalt zur Weiterfahrt nötigt.

Gesucht wird ein unbeteiligter, weiterer Radfahrer, der die Situation mitbekommen hat und deeskalierend auf die Beteiligten einzuwirken versuchte.

Er kann wie folgt beschrieben werden: E-Bike, männlich, ca. 185cm-190cm groß, 40-45 Jahre alt, dunkle Tattoos am Hals, stämmige Figur, möglicherweise hatte er eine Mütze auf

Zeugen, die den Vorfall ebenfalls mitbekommen haben uns sachdienliche Hinweise geben können melden sich bitte, unter Angabe des Aktenzeichens: VST/0049020/2025 unter folgender Rufnummer: 03643 / 81-0 oder per E-Mail an: PI.Weimar@polizei.thueringen.de bei der Polizei Weimar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 07:45

    LPI-J: Unfall mit Radfahrer endet glimpflich

    Jena (ots) - Ein 80-Jähriger fuhr am Mittwochnachmittag in Jena mit seinem Fahrrad von der Straße Am Steinbach in Richtung Wiesenstraße. An der Kreuzung zur Wiesenstraße wollte gerade eine 63-Jährige mit ihrem Auto abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah die Frau den Radfahrer und kollidierte beim Abbiegevorgang mit diesem. Der ältere Mann kam zu Fall und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten den Mann ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 07:45

    LPI-J: Schreckmoment in Bad Berka

    Weimarer Land (ots) - Einen großen Schreck musste am Mittwochmorgen eine 64-Jährige aus Bad Berka bekommen haben. Ihr Auto geriet auf einem Parkplatz in Bad Berka kurzzeitig in Brand. Die Frau konnte das Feuer jedoch selbst schnell löschen. Die hinzugerufene Feuerwehr und Polizei musste nicht unterstützen. Eine Überprüfung ergab, dass der Brand mutmaßlich durch einen technischen Defekt entstand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 07:45

    LPI-J: Radfahrer flüchtet nach Kollision

    Weimar (ots) - Zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einer 33-jährigen VW-Fahrerin kam es Mittwochmittag in der Bonhoefferstraße in Weimar. Die 33-Jährige fuhr die Bonhoefferstraße entlang der Hauptstraße, plötzlich querte ein Radfahrer aus einem Nebenarm der Bonhoefferstraße die Fahrbahn. Es kam folglich zu einer Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer verließ nach dem Zusammenstoß den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren