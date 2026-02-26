Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Nötigung im Straßenverkehr

Weimar (ots)

Am 25.02.2026 gegen 16:30 / 16:40 Uhr befuhr ein Radfahrer die Schwanseestraße in Richtung Innenstadt. Ca. 50m vor dem Bahnübergang wird der Radfahrer mit unzureichendem Sicherheitsabstand von einem grauen PKW Kombi mit weimarer Kennzeichen, überholt. In der Folge spricht der Radfahrer den PKW-Fahrer über das Fenster auf der Fahrerseite auf das gefährliche Überholmanöver an. Beide Fahrzeuge bewegten sich zu diesem Zeitpunkt langsam vorwärts. Ohne ersichtlichen Grund, lenkt der PKW-Fahrer nach links ein und versucht den Radfahrer abzudrängen/anzufahren. Nur durch schnelles Ausweichen kann der Radfahrer eine Kollision mit dem PKW verhindern. Am Straßenrand kommt es in der Folge zu einem Gespräch zwischen beiden Beteiligten, indem der PKW-Fahrer den Radfahrer unter Androhung von Gewalt zur Weiterfahrt nötigt.

Gesucht wird ein unbeteiligter, weiterer Radfahrer, der die Situation mitbekommen hat und deeskalierend auf die Beteiligten einzuwirken versuchte.

Er kann wie folgt beschrieben werden: E-Bike, männlich, ca. 185cm-190cm groß, 40-45 Jahre alt, dunkle Tattoos am Hals, stämmige Figur, möglicherweise hatte er eine Mütze auf

Zeugen, die den Vorfall ebenfalls mitbekommen haben uns sachdienliche Hinweise geben können melden sich bitte, unter Angabe des Aktenzeichens: VST/0049020/2025 unter folgender Rufnummer: 03643 / 81-0 oder per E-Mail an: PI.Weimar@polizei.thueringen.de bei der Polizei Weimar.

