Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Parkendes Fahrzeug ramponiert - Zeugensuche

Lüdenscheid (ots)

Nach einer Unfallflucht in der Nacht auf Dienstag werden Zeugen gesucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer hat offenbar den Außenspiegel eines BMW an der Harlinger straße touchiert und abgerissen. Zudem waren Kratzer an der gesamten Fahrzeugseite, der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Wer hat etwas gesehen? Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02351/90990 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

