Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: (Versuchte) Einbrüche

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte hebelten in der Nacht auf Donnerstag an der Tür eines Imbisses an der Oststraße, gelangten jedoch nicht ins Innere. Zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen wurde zudem eine Garage an der Hochstraße aufgebrochen. Hier fehlen nun Gartengeräte. Die Kripo ermittelt und sucht nach Zeugen, die gebeten werden, sich zu melden unter Telefon 02354/91990. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell