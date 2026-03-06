PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vollsperrung nach Auffahrunfall
Motorradfahrer im Kreisverkehr verletzt

Menden (ots)

Auf der Westtangente kam es am Donnerstag zu einem Auffahrunfall. Ein 58-jähriger Unnaer bremste seinen Pkw verkehrsbedingt. Ein 33-jähriger Kamener fuhr auf. Der Rettungsdienst versorgte den 58-jährigen Unnaer und brachte ihn und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Dem 33-jährigen Pkw-Fahrer wurden Blutproben entnommen. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher und untersagte das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen. Der Sachschaden liegt bei mindestens 10.000 Euro. Die Westtangente blieb kurze Zeit voll gesperrt. Später leitete die Polizei den Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbei. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsmittel ab.

Im Kreisverkehr Lendringser Hauptstraße/ Bieberberg sind gegen 14 Uhr ein Motorradfahrer und ein Sprinter zusammengestoßen. Ein 57-jähriger Motorradfahrer durchfuhr den Kreisverkehr. Ein 25-jähriger Mendener wollte in den Kreisverkehr einfahren. Er gibt an, dass der Motorradfahrer geblinkt habe. Deshalb sei er losgefahren. Der Motorradfahrer bog jedoch nicht in Richtung Bieberberg ab, sondern blieb im Kreisverkehr, so dass die Fahrzeuge zusammenstießen. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

