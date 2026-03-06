Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kradfahrer gestürzt

Balve (ots)

Ein 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades ist am Donnerstag, kurz nach 15.30 Uhr, in einer Kurve am Leveringshauser Weg (K11) gestürzt. Sein Fahrzeug landete unter der Leitplanke, er selbst rutschte mehrere Meter über den Asphalt. Er wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort. Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit. (cris)

