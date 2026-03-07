Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 17-Jährige stirbt nach Verkehrsunfall

Halver (ots)

Eine 17-Jährige Hagenerin ist heute früh auf einer Landstraße zwischen Breckerfeld und Halver ums Leben gekommen. Die Hagenerin war als Beifahrerin im Renault Clio eines 19-jährigen Hageners auf der L528 in Richtung Halver unterwegs. In Höhe Neuen-Vahlefeld kam der Fahrer von der Straße ab und stieß mit dem Auto gegen einen Baum. Die junge Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Beim leicht verletzten Fahrer ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass er unter Alkoholeinfluss gefahren sein könnte. Polizisten ließen durch einen Arzt eine Blutprobe entnehmen. Zur Stunde (8 Uhr) ist die Straße weiter voll gesperrt. Ein Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Köln unterstützt die hiesigen Beamten bei der Spurensicherung. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter 02353/9199-0 auf der Polizeiwache Halver zu melden. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell