Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Iserlohn / Meinerzhagen (ots)
1. Messstelle
Ort Meinerzhagen-Valbert, L 707 Zeit 06.03.2026, 07:25 Uhr bis 09:25 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 110 Verwarngeldbereich 7 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 87 km/h 60 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK
2. Messstelle
Ort Iserlohn, Grüner Talstraße Zeit 06.03.2026, 10:25 Uhr bis 12:20 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 78 Verwarngeldbereich 16 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 68 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)
