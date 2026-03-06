PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Iserlohn / Meinerzhagen (ots)

1. Messstelle

Ort Meinerzhagen-Valbert, L 707 Zeit 06.03.2026, 07:25 Uhr bis 09:25 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 110 Verwarngeldbereich 7 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 87 km/h 60 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK

2. Messstelle

Ort Iserlohn, Grüner Talstraße Zeit 06.03.2026, 10:25 Uhr bis 12:20 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 78 Verwarngeldbereich 16 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 68 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 10:16

    POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

    Plettenberg (ots) - In dem Zeitraum vom 01.03.2026, 08:00 Uhr bis 04.03.2026, 16:20 Uhr ereignete in der Straße am Grasacker dortiger Parkplatz Höhe Haus-Nr. 53 eine Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter silberner Peugeot wurde am vorderen rechten Kotflügel stark eingebeult. An der Stoßstange wurden deutliche Anhaftungen von blauem Fremdlack festgestellt. Die Polizei sucht Zeugen die Hinweise zu einem blauen ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 09:03

    POL-MK: Kradfahrer gestürzt

    Balve (ots) - Ein 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades ist am Donnerstag, kurz nach 15.30 Uhr, in einer Kurve am Leveringshauser Weg (K11) gestürzt. Sein Fahrzeug landete unter der Leitplanke, er selbst rutschte mehrere Meter über den Asphalt. Er wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort. Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 09:01

    POL-MK: Kupferdiebe gesucht

    Altena (ots) - An einem Haus an der Lennestraße wurde im Laufe dieser Woche, zwischen Montagabend und Donnerstagnachmittag, ein Fallrohr aus Kupfer gestohlen. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren