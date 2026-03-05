PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei sucht Zeugen für Unfall

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde bereits am Dienstagmorgen, 3. März, zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin im Stadtteil Geestemünde alarmiert.

Bei Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst, gegen 10 Uhr, lag eine 82-jährige Dame gestützt von Helfern am Fahrbahnrand der Bismarckstraße. Sie hatte offensichtlich eine Verletzung am Fuß. Nach ersten Erkenntnissen war ein Pkw-Führer mit seinem Nissan vom Walther-Rathenau-Platz nach links auf die Bismarckstraße eingebogen, als er mitten auf der Fahrbahn plötzlich mit der Fußgängerin kollidierte. Er leistete ihr gemeinsam mit einer Zeugin sofort Erste Hilfe. Die verletzte Frau wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen der Feuerwehr Bremerhaven in eine Klinik gebracht.

Die Polizei Bremerhaven ermittelt und bittet alle Personen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471/9531401
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 11:57

    POL-Bremerhaven: Raub am Hauptbahnhof - Polizei sucht Zeugen

    Bremerhaven (ots) - Die Polizei erhielt am Samstagabend, 27. Februar, Kenntnis von einem Raub, der sich vor dem Hauptbahnhof in Bremerhaven ereignet haben soll. Demnach saß ein 30-jährige Mann gegen 22 Uhr vor dem Hauptbahnhof auf einer Bank, als zwei Männer auf ihn zukamen. Einer der beiden fragte nach einer Zigarette. Nach Aushändigung schlugen und traten sie auf ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 13:08

    POL-Bremerhaven: Gemeinsame Kontrollen von Polizei und Zoll im Stadtgebiet

    Bremerhaven (ots) - Die Polizei Bremerhaven führte am gestrigen Montag, 2. März, über den gesamten Tag verteilt mobile Verkehrskontrollen im gesamten Stadtgebiet durch. Hierbei stellten die Polizeibeamten u.a. 3 Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, 18 Ordnungswidrigkeiten und 17 Übertretungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren