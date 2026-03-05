Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei sucht Zeugen für Unfall

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde bereits am Dienstagmorgen, 3. März, zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin im Stadtteil Geestemünde alarmiert.

Bei Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst, gegen 10 Uhr, lag eine 82-jährige Dame gestützt von Helfern am Fahrbahnrand der Bismarckstraße. Sie hatte offensichtlich eine Verletzung am Fuß. Nach ersten Erkenntnissen war ein Pkw-Führer mit seinem Nissan vom Walther-Rathenau-Platz nach links auf die Bismarckstraße eingebogen, als er mitten auf der Fahrbahn plötzlich mit der Fußgängerin kollidierte. Er leistete ihr gemeinsam mit einer Zeugin sofort Erste Hilfe. Die verletzte Frau wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen der Feuerwehr Bremerhaven in eine Klinik gebracht.

Die Polizei Bremerhaven ermittelt und bittet alle Personen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell