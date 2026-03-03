Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gemeinsame Kontrollen von Polizei und Zoll im Stadtgebiet

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven führte am gestrigen Montag, 2. März, über den gesamten Tag verteilt mobile Verkehrskontrollen im gesamten Stadtgebiet durch.

Hierbei stellten die Polizeibeamten u.a. 3 Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, 18 Ordnungswidrigkeiten und 17 Übertretungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit fest. Ein Verkehrsteilnehmer fuhr mit 90 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h im Bereich der Tunnelausfahrt des Hafentunnels.

Bereits am 26. und 27. Februar kontrollierten Polizei und Zoll mit dem Schwerpunkt Alkohol, Drogen und Medikamente im Straßenverkehr gemeinsam insgesamt 303 Personen und 286 Fahrzeuge. Bei den großangelegten stationären Kontrollen stellten die Einsatzkräfte diverse Verstöße fest.

Bei den Kontrollen kamen insgesamt 74 Drogentests zum Einsatz, nach denen die Beamten u.a. 10 Blutentnahmen aufgrund des Verdachts auf Alkohol- und/oder Drogenkonsum im Straßenverkehr anordneten. . Sie fertigten 9 Strafanzeigen, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrenlassens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Sie ahndeten 24 Ordnungswidrigkeiten und vollstreckten 7 Haftbefehle.

Des Weiteren stellten die Beamten 20 weitere Ordnungswidrigkeiten fest, wie beispielsweise abgelaufene Hauptuntersuchungen oder fehlende Sicherheitsausstattungen wie Verbandkasten und Warndreieck.

Ein Augenmerk lag auch auf der Verkehrssicherheit der Fahrzeuge. 17 Kraftfahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt, um Gefährdungen im Straßenverkehr zu vermeiden. Die Kontrollen wurden durch Einsatzkräfte der Polizei Bremen unterstützt.

Polizei und Zoll setzen auch weiterhin auf solche gemeinsamen Präventivmaßnahmen, um für mehr Sicherheit zu sorgen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell