PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gemeinsame Kontrollen von Polizei und Zoll im Stadtgebiet

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven führte am gestrigen Montag, 2. März, über den gesamten Tag verteilt mobile Verkehrskontrollen im gesamten Stadtgebiet durch.

Hierbei stellten die Polizeibeamten u.a. 3 Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, 18 Ordnungswidrigkeiten und 17 Übertretungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit fest. Ein Verkehrsteilnehmer fuhr mit 90 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h im Bereich der Tunnelausfahrt des Hafentunnels.

Bereits am 26. und 27. Februar kontrollierten Polizei und Zoll mit dem Schwerpunkt Alkohol, Drogen und Medikamente im Straßenverkehr gemeinsam insgesamt 303 Personen und 286 Fahrzeuge. Bei den großangelegten stationären Kontrollen stellten die Einsatzkräfte diverse Verstöße fest.

Bei den Kontrollen kamen insgesamt 74 Drogentests zum Einsatz, nach denen die Beamten u.a. 10 Blutentnahmen aufgrund des Verdachts auf Alkohol- und/oder Drogenkonsum im Straßenverkehr anordneten. . Sie fertigten 9 Strafanzeigen, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrenlassens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Sie ahndeten 24 Ordnungswidrigkeiten und vollstreckten 7 Haftbefehle.

Des Weiteren stellten die Beamten 20 weitere Ordnungswidrigkeiten fest, wie beispielsweise abgelaufene Hauptuntersuchungen oder fehlende Sicherheitsausstattungen wie Verbandkasten und Warndreieck.

Ein Augenmerk lag auch auf der Verkehrssicherheit der Fahrzeuge. 17 Kraftfahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt, um Gefährdungen im Straßenverkehr zu vermeiden. Die Kontrollen wurden durch Einsatzkräfte der Polizei Bremen unterstützt.

Polizei und Zoll setzen auch weiterhin auf solche gemeinsamen Präventivmaßnahmen, um für mehr Sicherheit zu sorgen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471/9531401
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 11:55

    POL-Bremerhaven: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

    Bremerhaven (ots) - Die Polizei Bremerhaven erhielt am Samstagabend, 28. Februar, Kenntnis von einem Verkehrsunfall im Stadtnorden. Ein Autofahrer übersah beim Abbiegen vom Mecklenburger Weg in den Rotdornweg gegen 20.40 Uhr offenbar eine 70-jährige Fußgängerin mit ihrem Hund. Diese wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Der 64-Jährige Fahrer gab an, in angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen zu sein. Nach dem ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 11:52

    POL-Bremerhaven: Mann offenbar nach Auseinandersetzung verletzt - Polizei sucht Zeugen

    Bremerhaven (ots) - Die Polizei Bremerhaven wurde am Samstagmorgen, 28. Februar, zu einer verletzten Person im Stadtteil Lehe alarmiert. Ein Anrufer hatte gegen 06.40 Uhr eine verletzte Person in der Fritz-Reuter-Straße gemeldet. Ein Rettungswagen der Feuerwehr Bremerhaven sowie Einsatzkräfte der Polizei eilten daraufhin zum Einsatzort. Sie trafen auf einen ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 14:04

    POL-Bremerhaven: Neue Versicherungskennzeichen am 1. März 2026

    Bremerhaven (ots) - Aufgepasst: Am 1. März 2026 muss das Versicherungskennzeichen von Grün auf Schwarz gewechselt werden. Wer weiter mit dem alten Kennzeichen fährt, hat keinen gültigen Versicherungsschutz mehr und muss bei einem Unfall die Kosten aus eigener Tasche zahlen. Fahren ohne gültige Haftpflichtversicherung ist eine Straftat. Das bedeutet für alle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren