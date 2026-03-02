PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Bremerhaven: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven erhielt am Samstagabend, 28. Februar, Kenntnis von einem Verkehrsunfall im Stadtnorden.

Ein Autofahrer übersah beim Abbiegen vom Mecklenburger Weg in den Rotdornweg gegen 20.40 Uhr offenbar eine 70-jährige Fußgängerin mit ihrem Hund. Diese wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Der 64-Jährige Fahrer gab an, in angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen zu sein. Nach dem Zusammenstoß hatte er sich umgehend um die Frau, sowie ihren Hund, gekümmert. Er verständigte auch den Rettungsdienst. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte saß die Frau mit einer Kopfwunde in dem Pkw. Die Beamten versorgten die Frau bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Zur weiteren Behandlung wurde sie mittels Rettungswagen der Feuerwehr Bremerhaven in eine Klinik gebracht. Glücklicherweise ist dem Hund nichts passiert und er konnte wohlauf von einer Angehörigen entgegengenommen werden. Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471/9531401
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

