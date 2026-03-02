Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mann offenbar nach Auseinandersetzung verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am Samstagmorgen, 28. Februar, zu einer verletzten Person im Stadtteil Lehe alarmiert.

Ein Anrufer hatte gegen 06.40 Uhr eine verletzte Person in der Fritz-Reuter-Straße gemeldet. Ein Rettungswagen der Feuerwehr Bremerhaven sowie Einsatzkräfte der Polizei eilten daraufhin zum Einsatzort. Sie trafen auf einen 41-jährigen Mann, der offenbar fast am ganzen Körper Verletzungen aufwies. Er konnte zunächst zum Sachverhalt keine Angaben machen. Seine Verletzungen waren zwar behandlungsbedürftig aber nicht lebensgefährlich. Er wurde mittels Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Bremerhavener Klinik gebracht. Die Beamten sicherten am Einsatzort Spuren eines möglichen Tatgeschehens.

Die Polizei ermittelt und bittet alle Personen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

