Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: LKW umgestürzt, PM Nr.1

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag um kurz vor 14 Uhr kippte der Anhänger eines LKW im Kurvenbereich der L637 auf Höhe des Autobahnzubringers um. Die Unfallaufnahme läuft derzeit noch, weshalb noch keine Informationen zur Unfallursache vorliegen. Der Verkehr wird zwar an der Unfallstelle vorbeigeleitet, es ist jedoch mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Da das verunfallte Fahrzeug Betriebsstoffe verliert, befindet sich auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell