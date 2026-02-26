Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik und Verkehrsunfallstatistik 2025

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Polizeiliche Kriminalstatistik 2025

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) bildet die bekannt gewordenen Straftaten ab. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim wurden im Jahr 2025 insgesamt 65.768 Straftaten verzeichnet, was eine leichte Steigerung um +0,3% gegenüber 2024 darstellt. Die Aufklärungsquote konnte um +1,4% auf 60,2% gesteigert werden. Neben der konsequenten Strafverfolgung nimmt auch die Präventionsarbeit eine wichtige Rolle in der Arbeit des Polizeipräsidiums Mannheim ein. Die Reduzierung von Tatgelegenheitsstrukturen sowie ein nachhaltiger Opferschutz sind dabei von zentraler Bedeutung. Steigende Zahlen bei Körperverletzungsdelikten, häuslicher Gewalt oder Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und -beamte im Jahr 2025 zeigten eine erhöhte Gewaltbereitschaft. Die fortschreitende Digitalisierung und Verlagerung vieler Lebensbereiche ins Internet bot Täterinnen und Tätern eine Vielzahl neuer Tatgelegenheiten, was sich insbesondere in einem deutlichen Anstieg von Betrugsstraftaten im Internet bemerkbar machte. Positive Entwicklungen zeigten sich sowohl bei den Eigentumsdelikten im öffentlichen Raum unter anderem bei den Raubdelikten, als auch im Bereich der Jugendkriminalität.

Einen Einblick in die Zahlen des Jahres 2025 sowie Hintergrundinformationen finden Sie in unserer Broschüre zur Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 unter folgendem Downloadlink: https://ppmannheim.polizei-bw.de/wp-content/uploads/sites/8/2026/02/Polizeiliche-Kriminalstatistik-2025.pdf

Verkehrsunfallstatistik 2025

32.876 Verkehrsunfälle und damit +3,5% mehr als noch im Vorjahr ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim. Mit insgesamt 25 tödlich verletzten Verkehrsteilnehmenden lag diese Zahl höher als 2024 mit 20 Unfalltoten. Im Detail betrachtet, zeigten sich mehrere Schwerpunkte bei der Unfallentwicklung. Besonders auffallend waren dabei Verkehrsunfälle am Stauende auf Bundesautobahnen. Dort ereigneten sich 84 solcher Verkehrsunfälle, sehr viele von ihnen mit schweren Folgen. 132 Menschen wurden dabei leicht, 14 schwer und zwei sogar tödlich verletzt. Mangelnder Sicherheitsabstand und eine nicht an die Verkehrsverhältnisse angepasste Geschwindigkeit wurden hierbei als Hauptunfallursachen festgestellt. E-Scooter spielten als Verkehrsmittel im vergangenen Jahr eine große Rolle und damit auch in der Unfallstatistik. Auffällig war hier der hohe Anteil an selbst verschuldeten Verkehrsunfällen, insbesondere in der Gruppe der jungen Erwachsenen, oft unter dem Einfluss von Alkohol. Bei den Pedelecs erhöhte sich die Zahl der Verkehrsunfälle 2025 gegenüber dem Vorjahr um mehr als ein Drittel und hierbei auch die Zahl der Verletzten. Besonders die Altersgruppe der Senioren, aus der auch zwei Personen im vergangenen Jahr tödlich verletzt wurden, war in diesem Bereich überproportional vertreten. Obwohl im vergangenen Jahr kein Kind bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam, bestand für diese ein besonders hohes Verletzungsrisiko. Mit zahlreichen Präventionsveranstaltungen an Schulen und Kindergärten sowie mit intensiven Kontrollen im Umfeld von Schulen und Kindergärten setzte sich das Polizeipräsidium Mannheim täglich für die Sicherheit der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Straßenverkehr ein.

Zahlen, Fakten und Hintergründe zu diesem Thema finden Sie in unserer Broschüre zur Verkehrsunfallstatistik 2025 unter folgendem Downloadlink: https://ppmannheim.polizei-bw.de/wp-content/uploads/sites/8/2026/02/Verkehrsunfallstatistik-2025.pdf

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell