Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer schwer verunfallt, PM Nr.1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 13 Uhr kam ein Motorradfahrer auf der L536 zwischen Wilhelmsfeld und dem Abzweig Altenbach in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Über die Verletzungen des Motorradfahrers liegen noch keine Informationen vor. Es befindet sich ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Derzeit ist die L536 in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird über Altenbach umgeleitet.

