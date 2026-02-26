PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer schwer verunfallt, PM Nr.1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 13 Uhr kam ein Motorradfahrer auf der L536 zwischen Wilhelmsfeld und dem Abzweig Altenbach in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Über die Verletzungen des Motorradfahrers liegen noch keine Informationen vor. Es befindet sich ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Derzeit ist die L536 in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird über Altenbach umgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

