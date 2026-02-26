PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Dachstuhlbrand, PM Nr.1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell befinden sich Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr aufgrund eines Dachstuhlbrands in der Straße "Im Vogelskorb" im Einsatz. Nähere Informationen liegen bislang noch nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

