POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Dachstuhlbrand, PM Nr.1
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Aktuell befinden sich Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr aufgrund eines Dachstuhlbrands in der Straße "Im Vogelskorb" im Einsatz. Nähere Informationen liegen bislang noch nicht vor.
