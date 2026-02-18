Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kellerbrand in Einfamilienreihenhaus

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Heyden, 17.02.2026, 17:19 Uhr, Gertraudenstraße (ots)

Gegen 17:19 Uhr meldeten aufmerksame Nachbarn eine Rauchentwicklung aus einem Einfamilienreihenhaus und alarmierten die Leitstelle der Feuerwehr. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde mitgeteilt, dass sich noch eine Person im Gebäude befinden sollte. Unverzüglich wurden zwei Trupps unter Pressluftatmern zur Menschenrettung und Brandbekämpfung eingesetzt. Eine Person konnte im ersten Obergeschoss zügig aufgefunden und aus dem Gebäude gerettet werden. Der Rettungsdienst übernahm umgehend die notfallmedizinische Versorgung der verletzten Person. Anschließend erfolgte der Transport in ein nahegelegenes Krankenhaus. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurden zusätzliche Trupps zur Brandbekämpfung sowie zu Nachlöscharbeiten eingesetzt. Der Energieversorger NEW' schaltete die Gas-, Strom- und Wasserversorgung des betroffenen Gebäudes ab. Das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar.

Die Gertraudenstraße war für die Dauer des Einsatzes vollständig gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Löschfahrzeug der FRW I (Neuwerk), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, das Hygienemodul aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzt, die NEW' (Gas, Strom und Wasser) und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleitung: HBM Kerstin Nagel (Praktikantin Zugführer-Ausbildung) und Brandrat Mario Valles-Fernandez

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell