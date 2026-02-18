PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit zwei PKW auf der BAB

FW-MG: Verkehrsunfall mit zwei PKW auf der BAB
Mönchengladbach, 17.02.2026, 16:24 Uhr, Bundesautobahn (BAB) 52 FR Düsseldorf - Anschlussstelle (AS) Hardt (ots)

Gegen 16:24 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW auf der BAB 52 in Höhe der AS Hardt. Beim Unfall kollidierten die beiden PKW und kamen auf dem Standstreifen und der linken Fahrspur zum Stehen. Dabei wurden zwei Personen verletzt, die vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser transportiert wurden. Die BAB war während des Einsatzes in Fahrtrichtung Düsseldorf vollständig gesperrt. Der BAB-Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleitung: HBM Kerstin Nagel (Praktikantin Zugführer-Ausbildung) und Brandrat Mario Valles-Fernandez

