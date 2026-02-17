Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Veilchendienstagszug: 20 Patientinnen und Patienten werden im Tagesverlauf versorgt - ein schwerer Verkehrsunfall

Mönchengladbach-Gladbach, 17.02.2026, 11:00 Uhr -18:00 Uhr, Veilchendienstagszug (ots)

Anlässlich des Veilchendienstagszuges in der Mönchengladbacher Innenstadt stellten die Feuerwehr und die beteiligten Hilfsorganisationen gemeinsam die medizinische Versorgung der Besucherinnen und Besucher sicher.

Entlang des Zugweges richteten die Einsatzkräfte 13 Unfallhilfsstellen ein. Feuerwehr und Hilfsorganisationen setzten drei Notarzteinsatzfahrzeuge, zwei Notarztwagen, sieben Rettungswagen sowie sieben Krankentransportwagen ein. Ein Tierarzt sowie sieben Notfallseelsorger unterstützten zusätzlich die Betreuung vor Ort.

Während des Veilchendienstagszuges rückten die Einsatzkräfte zu mehreren medizinischen Notfällen aus. Bis 18:45 Uhr transportierten sie 8 Personen in Krankenhäuser. An den Unfallhilfsstellen versorgten sie weitere 12 Personen ambulant. Die meisten Einsätze betrafen leichtere chirurgische sowie internistische Notfälle. Im Verlauf des Zuges kam es jedoch zu einem schweren Verkehrsunfall. Durch einen Linienbus als Teil des VDZ wurde eine Begleitperson aus bislang ungeklärter Ursache erfasst und unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Die vor Ort befindlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten umgehend eingreifen. Mithilfe von pneumatischem Rettungsgerät wurde die eingeklemmte Person schnell unter dem Bus befreit und die medizinische Versorgung eingeleitet. Nach der rettungsdienstlichen Versorgung vor Ort wurde die schwer verletzte Person mit einem Rettungswagen und Notarzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des Busses sowie weitere betroffene Personen wurden durch Notfallseelsorger betreut.

Abgesehen von dem schweren Verkehrsunfall verlief der Veilchendienstagszug aus rettungsdienstlicher Sicht insgesamt ruhig. Die gemeinsam vorbereitete Einsatzplanung ermöglichte eine zügige und koordinierte Abarbeitung aller Einsätze.

Insgesamt waren 191 Helferinnen und Helfer im Einsatz, überwiegend ehrenamtlich. Sie kamen von der Feuerwehr sowie den Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe und Malteser Hilfsdienst. Die Berufsfeuerwehr übernahm die Einsatzleitung.

Einsatzleiter: Oberbrandrat Andreas Schillers.

