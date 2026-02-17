Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in Reiheneckhaus - Feuerwehr verhindert Ausbreitung auf Nachbargebäude

Mönchengladbach-Dahl, 17.02.2026, 02:15 Uhr, Brunnenstraße (ots)

Am frühen Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr zum Brand eines Reiheneckhauses auf der Brunnenstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Dachgeschoss des 3 stöckigen Gebäudes. Alle Bewohner konnten sich selbstständig vor den Flammen in Sicherheit bringen. Der Bewohner der Brandwohnung musste im Laufe des Einsatzes mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Feuerwehr brachte das Feuer durch den Einsatz von zwei Drehleitern unter Kontrolle und verhinderte so eine Brandausbreitung auf benachbarte Gebäude. Mit mehreren Trupps unter Atemschutz im Innenangriff wurden Glutnester abgelöscht und Teile des Dachstuhls entfernt. Das Gebäude wurde durch die Brand- und Rauchentwicklung stark beschädigt und ist derzeit nicht bewohnbar.

Im Einsatz waren die Löschzüge der Feuer- und Rettungswache II (Holt) und der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Abrollbehälter Atemschutz sowie das Hygienemodul aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, 3 Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Christian Küppers

