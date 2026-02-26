PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brandgeschehen in Mehrfamilienhaus - Polizei und Feuerwehr im Einsatz - PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Aktuell sind Kräfte der Polizei und der Feuerwehr im Zusammenhang mit einem Brandgeschehen in der Lilienthalstraße in Mannheim-Schönau im Einsatz. Weitere Informationen zu dem Ausmaß oder der Ursache des Brandes liegen bislang noch nicht vor. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Niklas Groß
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 02:29

    POL-MA: Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Pkw vs. Pkw - PM Nr. 2

    Dossenheim (ots) - Wie bereits in der PM Nr. 1 berichtet kam es am Mittwochabend, gegen 21:10 Uhr, im Einmündungsbereich der K 4142 zur K 4243 zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Eine 29-Jährige befuhr mit ihrem SEAT Ibiza die K 4142 aus Dossenheim kommend und wollte der links abknickenden Vorfahrtsstraße auf die K 4243 in Richtung Autobahnauffahrt ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 01:42

    POL-MA: Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis: Pkw in Vollbrand - PM Nr. 2

    Wiesloch (ots) - Wie bereits in der PM Nr. 1 berichtet geriet am Mittwochabend, gegen 20:15 Uhr, der Motorraum eines Ford Fiesta aus unbekannter Ursache auf der L594 auf Höhe des Autohofs Wiesloch in Vollbrand. Der 55-jährige Fahrer bemerkte den Brand bereits während der Fahrt und konnte den Pkw auf einem Grünstreifen abstellen und sich von dem Fahrzeug rechtzeitig ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 21:25

    POL-MA: Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Pkw vs. Pkw - PM Nr.1

    Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst befinden sich nach einem Verkehrsunfall derzeit im Bereich der Kreuzung K4243 / K4142 bei Dossenheim im Einsatz. Zum Hergang ist derzeit noch nichts bekannt. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und Lagezentrum Tobias Misch Telefon: 0621 174-1111 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren