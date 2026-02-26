POL-MA: Mannheim: Brandgeschehen in Mehrfamilienhaus - Polizei und Feuerwehr im Einsatz - PM Nr. 1
Mannheim (ots)
Aktuell sind Kräfte der Polizei und der Feuerwehr im Zusammenhang mit einem Brandgeschehen in der Lilienthalstraße in Mannheim-Schönau im Einsatz. Weitere Informationen zu dem Ausmaß oder der Ursache des Brandes liegen bislang noch nicht vor. Es wird nachberichtet.
