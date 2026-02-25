POL-MA: Dossenheim
Rhein-Neckar-Kreis: Pkw vs. Pkw - PM Nr.1
Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst befinden sich nach einem Verkehrsunfall derzeit im Bereich der Kreuzung K4243 / K4142 bei Dossenheim im Einsatz. Zum Hergang ist derzeit noch nichts bekannt. Es wird nachberichtet.
