PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Korrektur - Unbekannte entwendeten Kupferfallrohre von öffentlichen Gebäuden - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Entgegen der Pressemitteilung unter dem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6223596, befanden sich beide Tatörtlichkeiten im Mannheimer Stadtteil Seckenheim. Die korrigierte Pressemitteilung lautet wie folgt:

Zwischen Freitagnachmittag, 17:30 Uhr, und Dienstagmorgen, 08:00 Uhr, eigneten sich Unbekannte Fallrohre aus Kupfer von Gebäuden im Mannheimer Stadtteil Seckenheim an.

Die bislang unbekannte Täterschaft bereicherte sich an sechs Kupferfallrohren von einem Gemeindehaus in der Stengelstraße sowie an einem Kupferfallrohr von einer Kirche in der Seckenheimer Hauptstraße.

Die Rohre weisen eine Länge von etwa drei Metern auf, weswegen mutmaßlich für den Abtransport ein entsprechend großes Fahrzeug verwendet wurde.

Die Schadenshöhe dieser beiden Diebstähle lässt sich auf knapp 7.000 Euro beziffern.

Der Polizeiposten Seckenheim des Polizeireviers Ladenburg hat die Ermittlungen wegen Diebstahls übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise hierzu mitteilen können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 06203 93050 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 16:47

    POL-MA: Mannheim/ BAB 656: Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der Autobahn

    Mannheim (ots) - Am Dienstagnachmittag gegen 16:00 Uhr war eine 35-jährige Renault-Fahrerin von der B 38 a kommend auf dem Einfädelungsstreifen der A 656 in Richtung Heidelberg unterwegs. Unmittelbar vor ihr fuhr eine 27-Jährige mit ihrem Fahrzeug, welches sie verkehrsbedingt abbremsen musste. Die 35-Jährige konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 16:05

    POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Phishingversuch durch falschen Bankmitarbeiter

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, rief ein vermeintlicher Bankmitarbeiter auf dem Festnetztelefon eines 72-jährigen Mannes an. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen gelang ihm die Einrichtung eines Dauerauftrags vom Konto des Ketscher Bürgers zu seinen Gunsten. Auf dem Display des Telefons des 72-Jährigen wurde mittels Call-Spoofing ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 14:58

    POL-MA: Mannheim: Keller aufgebrochen und Fahrrad entwendet, Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Unbekannte verschafften sich zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 9 Uhr Zugang zu den Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses in der Relaisstraße und entwendeten hieraus ein Fahrrad. Ein Zeuge bemerkte das aufgebrochene Kellerabteil und verständigte die Polizei. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren