Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Korrektur - Unbekannte entwendeten Kupferfallrohre von öffentlichen Gebäuden - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Entgegen der Pressemitteilung unter dem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6223596, befanden sich beide Tatörtlichkeiten im Mannheimer Stadtteil Seckenheim. Die korrigierte Pressemitteilung lautet wie folgt:

Zwischen Freitagnachmittag, 17:30 Uhr, und Dienstagmorgen, 08:00 Uhr, eigneten sich Unbekannte Fallrohre aus Kupfer von Gebäuden im Mannheimer Stadtteil Seckenheim an.

Die bislang unbekannte Täterschaft bereicherte sich an sechs Kupferfallrohren von einem Gemeindehaus in der Stengelstraße sowie an einem Kupferfallrohr von einer Kirche in der Seckenheimer Hauptstraße.

Die Rohre weisen eine Länge von etwa drei Metern auf, weswegen mutmaßlich für den Abtransport ein entsprechend großes Fahrzeug verwendet wurde.

Die Schadenshöhe dieser beiden Diebstähle lässt sich auf knapp 7.000 Euro beziffern.

Der Polizeiposten Seckenheim des Polizeireviers Ladenburg hat die Ermittlungen wegen Diebstahls übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise hierzu mitteilen können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 06203 93050 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell