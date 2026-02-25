PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/ BAB 656: Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der Autobahn

Mannheim (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16:00 Uhr war eine 35-jährige Renault-Fahrerin von der B 38 a kommend auf dem Einfädelungsstreifen der A 656 in Richtung Heidelberg unterwegs. Unmittelbar vor ihr fuhr eine 27-Jährige mit ihrem Fahrzeug, welches sie verkehrsbedingt abbremsen musste. Die 35-Jährige konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das vor ihr fahrende Fahrzeug auf, wodurch in dem Fahrzeug beide Airbags ausgelöst wurden. Durch die Wucht des Aufpralls war dieses nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bei dem Verkehrsunfall wurde die 35-Jährige leicht verletzt und von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro

Während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten, aufgrund zuvor ausgelaufener Betriebsstoffe, ergaben sich vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Verkehrsgruppe BAB des Verkehrsdienstes Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sabine Abeln
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

