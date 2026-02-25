Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Reifen an mehreren Autos zerstochen, Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstag gegen 10:30 Uhr stellte der Eigentümer eines im Quadrat G7 abgestellten Autos einen beschädigten Reifen an seinem Fahrzeug fest und verständigte die Polizei. Auch an zwei weiteren Fahrzeugen hatte die Täterschaft vereinzelt Reifen zerstochen. Einen Hinweis auf den oder die Täter gibt es noch nicht. Daher sucht das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt nach Zeugen, welche Verdächtiges beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/1258-0 zu melden.

