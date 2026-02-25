PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Freitag, 20. Februar 2026, und Montag, 23. Februar 2026, in ein Einfamilienhaus in Schwetzingen ein.

Die Unbekannten hebelten mit brachialer Gewalt die an der Gebäudeseite gelegene Eingangstür des Anwesens in der Uhlandstraße auf und drangen in die Wohnräume ein. Ob die Eindringlinge auf Wertgegenstände stießen und diese entwendeten, muss noch ermittelt werden.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

