Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw prallt gegen Mauer

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag gegen 13:35 Uhr war eine 37-Jährige mit ihrem Mercedes in der Roter Straße in Fahrtrichtung Marktstraße unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache verlor die 37-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte schließlich gegen eine Mauer. Glücklicherweise wurden die Frau sowie ihr Mitfahrer nicht verletzt. An der Mauer und an dem Fahrzeug hingegen entstand Sachschaden, der auf insgesamt ca. 6.000 Euro geschätzt wird. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die freiwillige Feuerwehr St. Leon-Rot übernahm die ersten Maßnahmen gegen die auslaufenden Betriebsstoffe. Die abschließenden Reinigungsarbeiten der Fahrbahn wurden durch eine Fachfirma übernommen. Das Polizeirevier Wiesloch übernimmt die weiteren Unfallermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell