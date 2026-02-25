PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Bargeld aus Auto gestohlen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Dienstagabend gelang es einem bislang unbekannten Täter einen niedrigen zweistelligen Geldbetrag in Münzgeld aus einem Auto zu entwenden.

Eine 24-jährige Frau hatte ihr Auto für einen kurzen Zeitraum unverschlossen in einer Hofeinfahrt in der Straße Am Taubenfeld im Heidelberger Stadtteil Wieblingen geparkt. Als sie gegen 23:15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stieg ein ihr unbekannter Mann auf der Fahrerseite aus ihrem Auto aus. Er teilte der 24-Jährigen mit, dass ihm kalt gewesen sei und er sich in ihrem Auto eine Zigarette gedreht habe. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte zu Fuß von der Örtlichkeit. Bei genauerer Betrachtung des Fahrzeuginnenraums musste die Frau feststellen, dass Bargeld, welches sie im Auto aufbewahrte, entwendet worden war. Daraufhin kontaktierte sie die Polizei.

Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden:

   - männlich,
   - circa 40 Jahre alt,
   - circa 1,70 m groß,
   - schlanke Statur,
   - westeuropäisches Aussehen,
   - er trug schwarze Kleidung und einen Anglerhut,
   - er hatte einen Rucksack bei sich.

Die Ermittlungen wurden vom Polizeirevier Heidelberg-Süd aufgenommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatgeschehen und/oder dem Tatverdächtigen mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 zu melden.

Die Polizei rät generell zu Folgendem, wenn Sie Ihr Fahrzeug verlassen oder abstellen:

   - Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, 
     Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug 
     entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb 
     das Tanken zum "Nulltarif". Denken Sie auch daran, das Dach 
     Ihres Cabrios zu verschließen.
   - Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab - auch bei kurzer 
     Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im 
     Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert.
   - Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten.
   - Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, 
     nehmen Sie diese auch in Betrieb.
   - Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen 
     mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. 
     Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so
     dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.
   - Lassen Sie keine Schlüssel unbeaufsichtigt in Jacken- bzw. 
     Manteltaschen zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der 
     Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen.
   - Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst auf bewachten Parkplätzen, in
     einer Garage oder an einer beleuchteten Stelle ab.
   - Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit 
     auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straße 
     "streifen" und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren 
     Sie anschließend die Polizei.
   - Achten Sie auch auf Personen, die Ihr Fahrzeug fotografieren. 
     Dies kann bereits eine Vorbereitungshandlung für einen späteren 
     Diebstahl sein.

Weitere Informationen, wie Sie sich vor Diebstahl rund ums Fahrzeug schützen können, finden Sie auf folgender Seite: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-5.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah-Isabelle Lapinsky
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 13:35

    POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Küche eines Einfamilienhauses

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstagmorgen brach in der Küche eines Einfamilienhauses in der Rudolf-Diesel-Straße ein Brand aus. Ersten Ermittlungen zufolge hörten Zeugen einen lauten Knall aus der Küche einer Wohnung des Anwesens, woraufhin sofort starker Rauch und Rauchgeruch im Haus wahrzunehmen waren. Ein 32-jähriger Bewohner eilte mit einem Feuerlöscher in ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 13:21

    POL-MA: Mannheim/BAB656: Drei Verletzte nach Kollision auf der Beschleunigungsspur

    Mannheim/BAB656 (ots) - Am Dienstagmittag ereignete sich auf der BAB 656, Höhe der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim in Fahrtrichtung Heidelberg, ein Unfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Eine 25-jährige Autofahrerin war mit ihrer 61-jährigen Beifahrerin gegen 12:00 Uhr auf dem rechten der beiden Fahrstreifen in Richtung Heidelberg unterwegs, als ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren