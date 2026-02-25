Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Bargeld aus Auto gestohlen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Dienstagabend gelang es einem bislang unbekannten Täter einen niedrigen zweistelligen Geldbetrag in Münzgeld aus einem Auto zu entwenden.

Eine 24-jährige Frau hatte ihr Auto für einen kurzen Zeitraum unverschlossen in einer Hofeinfahrt in der Straße Am Taubenfeld im Heidelberger Stadtteil Wieblingen geparkt. Als sie gegen 23:15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stieg ein ihr unbekannter Mann auf der Fahrerseite aus ihrem Auto aus. Er teilte der 24-Jährigen mit, dass ihm kalt gewesen sei und er sich in ihrem Auto eine Zigarette gedreht habe. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte zu Fuß von der Örtlichkeit. Bei genauerer Betrachtung des Fahrzeuginnenraums musste die Frau feststellen, dass Bargeld, welches sie im Auto aufbewahrte, entwendet worden war. Daraufhin kontaktierte sie die Polizei.

Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich, - circa 40 Jahre alt, - circa 1,70 m groß, - schlanke Statur, - westeuropäisches Aussehen, - er trug schwarze Kleidung und einen Anglerhut, - er hatte einen Rucksack bei sich.

Die Ermittlungen wurden vom Polizeirevier Heidelberg-Süd aufgenommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatgeschehen und/oder dem Tatverdächtigen mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 zu melden.

Die Polizei rät generell zu Folgendem, wenn Sie Ihr Fahrzeug verlassen oder abstellen:

- Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb das Tanken zum "Nulltarif". Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen. - Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab - auch bei kurzer Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert. - Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten. - Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb. - Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist. - Lassen Sie keine Schlüssel unbeaufsichtigt in Jacken- bzw. Manteltaschen zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen. - Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst auf bewachten Parkplätzen, in einer Garage oder an einer beleuchteten Stelle ab. - Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straße "streifen" und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie anschließend die Polizei. - Achten Sie auch auf Personen, die Ihr Fahrzeug fotografieren. Dies kann bereits eine Vorbereitungshandlung für einen späteren Diebstahl sein.

Weitere Informationen, wie Sie sich vor Diebstahl rund ums Fahrzeug schützen können, finden Sie auf folgender Seite: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-5.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell