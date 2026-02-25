Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB656: Drei Verletzte nach Kollision auf der Beschleunigungsspur

Mannheim/BAB656 (ots)

Am Dienstagmittag ereignete sich auf der BAB 656, Höhe der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim in Fahrtrichtung Heidelberg, ein Unfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Eine 25-jährige Autofahrerin war mit ihrer 61-jährigen Beifahrerin gegen 12:00 Uhr auf dem rechten der beiden Fahrstreifen in Richtung Heidelberg unterwegs, als sie ihren Nissan aufgrund eines technischen Defekts stoppen musste. Hierfür nutzte sie die Beschleunigungsspur.

Ein 37-jähriger VW-Fahrer, der auf der Beschleunigungsspur fuhr und von dieser nach links auf die Hauptfahrbahn der A 656 wechseln wollte, übersah den abgestellten Nissan und kollidierte schließlich mit dem linken Heck, wodurch beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der VW kam nach dem Aufprall auf dem rechten Fahrstreifen der Hauptfahrbahn zum Stehen.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der VW-Fahrer leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Auch die beiden Insassen des Nissan wurden leicht verletzt und nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem wurde ein Teil der Leitplanke bei dem Unfall beschädigt. Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens liegt bei etwa 20.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

