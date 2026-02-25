PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Küchenbrand in Mehrfamilienhaus - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich kurz nach 22:00 Uhr, im ersten Obergeschoß eines Mehrfamilienhaus in der Mannheimer Innenstadt, ein Küchenbrand. Nach ersten Erkenntnissen, geriet die Küche einer Wohnung im Quadrat L 2, aus noch unbekannter Ursache in Brand. Die hinzugerufene Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte das Feuer nach kurzer Zeit löschen. Von den 26 Anwohnern wurden der Inhaber der Brandwohnung, drei Bewohner und eine Polizeibeamtin vorsorglich dem Rettungsdienst vorgestellt, nachdem sie mit Rauchgas in Kontakt geraten waren. Alle wurden nach erfolgter Untersuchung vor Ort wieder entlassen. Bis auf die Brandwohnung, konnten alle Bewohner nach Abschluss der Lösch- und Lüftungsarbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

