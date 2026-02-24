PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Mannheim - Küchenbrand in Mehrfamilienhaus - PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus im Quadrat L 2, in der Mannheimer Innenstadt. Nach ersten Erkenntnissen wurden drei Personen nach dem Einatmen von Rauchgas leicht verletzt, die dem Rettungsdienst überstellt wurden. Weitere Erkenntnisse liegen aktuell nicht vor. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

