POL-MA: Mannheim - Küchenbrand in Mehrfamilienhaus - PM Nr. 1
Mannheim (ots)
Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus im Quadrat L 2, in der Mannheimer Innenstadt. Nach ersten Erkenntnissen wurden drei Personen nach dem Einatmen von Rauchgas leicht verletzt, die dem Rettungsdienst überstellt wurden. Weitere Erkenntnisse liegen aktuell nicht vor. Es wird nachberichtet.
