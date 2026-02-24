PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Bei Wohnungseinbrüchen Schmuck erbeutet - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Heidelberg: Bei Wohnungseinbrüchen Schmuck erbeutet - Zeugenaufruf

Gleich zwei Einbrüche ereigneten sich am Montag. Zunächst brachen in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 18:30 Uhr Unbekannte in eine Wohnung in der Mönchhofstraße ein. Später am Abend in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 20:05 Uhr brachen Unbekannte in eine weitere Wohnung im Sandhofer Weg ein. Über die verschlossenen Terrassentüren verschaffte sich die Täterschaft in beiden Fällen zunächst Zugang zu den Wohnungen. Die Türen wurden hierbei beschädigt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang keine Aussage getroffen werden. In den Wohnungen wurden dann jeweils die Räume durchsucht. In beiden Fällen gelang der unbekannten Täterschaft im Anschluss mit Schmuck in bislang nicht zu beziffernden Wert unerkannt die Flucht. Die Spezialisten der Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sicherten an beiden Tatorten die Spuren. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 0621/174-4444 an das Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu wenden.

So können Sie Ihr Zuhause vor einem Einbruch schützen:

   - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit -

schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

   - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.

Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

   - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher

finden jedes Versteck.

   - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den

Schließzylinder aus.

   - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem

Nachbargrundstück.

   - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die

Polizei.

   - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in

sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter. Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen. Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website der polizeilichen Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

