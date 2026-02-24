Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Auffahrunfall sind die Beteiligten geflüchtet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag gegen 17:30 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Schwetzinger Straße/Rohrbacher Straße ein Auffahrunfall. Verletzt wurde dabei niemand.

Eine 48-jährige Frau hielt mit ihrem Auto des Herstellers Toyota an einer Ampelanlage auf der Schwetzinger Straße an. Als die Ampel auf Grün wechselte, bog sie nach rechts in die Rohrbacher Straße ab. Zeitgleich überquerte ein bislang unbekannter Fußgänger die Rohrbacher Straße, obwohl die für ihn geltende Ampel Rotlicht zeigte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste die Toyota-Fahrerin ihr Auto abrupt ab. Der Fahrzeugführer eines hinter ihr fahrenden BMW reagierte zu spät und fuhr auf das Heck des Toyotas auf.

Nach der Kollision entfernten sich der Fußgänger und der BMW-Fahrer von der Unfallstelle, trotz mehrfacher Aufforderung, für die Unfallaufnahme vor Ort zu bleiben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen 1er-BMW mit Heidelberger Kennzeichen, welcher sich über die Bürgermeister-Lingg-Straße von der Unfallörtlichkeit entfernte.

Der die Fahrbahn querende Fußgänger konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich, - circa 1,70 m groß, - dunkler Vollbart, - trug eine dunkle Jogginghose und eine schwarze Mütze.

Durch den Verkehrsunfall entstand an der hinteren Stoßstange des Toyotas Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.000 Euro.

Die Ermittlungen in diesem Fall hat das Polizeirevier Wiesloch aufgenommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall und den daran beteiligten Personen mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell