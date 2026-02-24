Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer/Rhein-Neckar-Kreis/B45: Unfall mit Sperrung, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis/B45 (ots)

Am Dienstagmittag ereignete sich kurz vor 13:00 Uhr ein Unfall auf der Bammentaler Straße (B 45) zwischen Neckargemünd und Sinsheim.

Auf Höhe der Einmündung zur Heidelberger Straße kollidierte aus bislang noch unklarer Ursache ein Mercedes-Benz mit einem Smart. Für die Rettungsmaßnahme der beteiligten Personen wurde unter anderem ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

Zum konkreten Unfallhergang sowie dem Verletzungsbild und dem Schadensausmaß liegen bislang noch keine weiteren Informationen vor.

Derzeit ist die Bundesstraße zwischen Wiesenbach und Mauer gesperrt.

