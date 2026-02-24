PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisiert auf gestohlenem E-Scooter unterwegs

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmorgen fiel einer Streife des Polizeireviers Ladenburg ein Mann auf, der mit einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen die Wallstadter Straße entlangfuhr. Als sie um kurz nach 10 Uhr den Fahrer kontrollierte, fiel auf, dass der 42-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 0,6 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der E-Scooter als gestohlen gemeldet war. Das Polizeirevier Ladenburg nahm daher die Ermittlungen hinsichtlich der Hintergründe des Diebstahls auf. Gegen den 42-Jährigen besteht nun Verdacht des Diebstahls, des Fahrens eines Kraftfahrzeugs unter Alkoholeinfluss sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 13:19

    POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden Medikamente - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Ärztehaus in der Hesselgasse ein. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten Unbekannte im Zeitraum zwischen Sonntag, 16:00 Uhr und Montag, 07:20 Uhr im Kellergeschoss eine Außentür einer ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 11:22

    POL-MA: Mannheim: Autotransporter beschädigt Ampelanlage

    Mannheim (ots) - Am Montagnachmittag fuhr ein mit Autos beladener Transporter auf der Neckarauer Straße in Richtung Hauptfeuerwache. Da das Oberdeck des Transporters vor Fahrtantritt nicht abgesenkt wurde, überschritt das Fahrzeug die mögliche Durchfahrtshöhe von 4,70 Meter und kollidierte gegen 15:30 Uhr mit der Ampel. Beschädigt wurde hierbei die Ampelanlage sowie ein geladenes Auto des Herstellers BMW. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren