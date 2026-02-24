Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisiert auf gestohlenem E-Scooter unterwegs

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmorgen fiel einer Streife des Polizeireviers Ladenburg ein Mann auf, der mit einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen die Wallstadter Straße entlangfuhr. Als sie um kurz nach 10 Uhr den Fahrer kontrollierte, fiel auf, dass der 42-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 0,6 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der E-Scooter als gestohlen gemeldet war. Das Polizeirevier Ladenburg nahm daher die Ermittlungen hinsichtlich der Hintergründe des Diebstahls auf. Gegen den 42-Jährigen besteht nun Verdacht des Diebstahls, des Fahrens eines Kraftfahrzeugs unter Alkoholeinfluss sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

