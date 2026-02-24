PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autotransporter beschädigt Ampelanlage

Mannheim (ots)

Am Montagnachmittag fuhr ein mit Autos beladener Transporter auf der Neckarauer Straße in Richtung Hauptfeuerwache. Da das Oberdeck des Transporters vor Fahrtantritt nicht abgesenkt wurde, überschritt das Fahrzeug die mögliche Durchfahrtshöhe von 4,70 Meter und kollidierte gegen 15:30 Uhr mit der Ampel.

Beschädigt wurde hierbei die Ampelanlage sowie ein geladenes Auto des Herstellers BMW.

Die Gesamtsachschadenshöhe beläuft sich auf etwa 13.000 Euro.

Die Reparatur der Ampelanlage wurde umgehend durch Mitarbeitende der Stadt Mannheim veranlasst, sodass es zu keinen Ausfällen oder Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Die Unfallermittlungen hat der Verkehrsdienst Mannheim aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah-Isabelle Lapinsky
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

