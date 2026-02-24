Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden Medikamente - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Ärztehaus in der Hesselgasse ein.

Ersten Ermittlungen zufolge hebelten Unbekannte im Zeitraum zwischen Sonntag, 16:00 Uhr und Montag, 07:20 Uhr im Kellergeschoss eine Außentür einer Apotheke auf und nahmen dort gelagerte Medikamente im Wert von mehreren Hundert Euro an sich. Das Vorhaben, in weitere Räumlichkeiten der Apotheke zu gelangen, scheiterte.

Die Täterschaft versuchte außerdem, sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Arztpraxen in dem Gebäudekomplex zu verschaffen, was ebenfalls misslang. Durch die Gewalteinwirkungen entstand Sachschaden von bislang noch unbekannter Höhe.

Auch der Aufbruch eines Parkscheinautomaten der Tiefgarage gelang der Täterschaft nicht, sodass sie sich anschließend in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit entfernte.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

