PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden Medikamente - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Ärztehaus in der Hesselgasse ein.

Ersten Ermittlungen zufolge hebelten Unbekannte im Zeitraum zwischen Sonntag, 16:00 Uhr und Montag, 07:20 Uhr im Kellergeschoss eine Außentür einer Apotheke auf und nahmen dort gelagerte Medikamente im Wert von mehreren Hundert Euro an sich. Das Vorhaben, in weitere Räumlichkeiten der Apotheke zu gelangen, scheiterte.

Die Täterschaft versuchte außerdem, sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Arztpraxen in dem Gebäudekomplex zu verschaffen, was ebenfalls misslang. Durch die Gewalteinwirkungen entstand Sachschaden von bislang noch unbekannter Höhe.

Auch der Aufbruch eines Parkscheinautomaten der Tiefgarage gelang der Täterschaft nicht, sodass sie sich anschließend in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit entfernte.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 11:22

    POL-MA: Mannheim: Autotransporter beschädigt Ampelanlage

    Mannheim (ots) - Am Montagnachmittag fuhr ein mit Autos beladener Transporter auf der Neckarauer Straße in Richtung Hauptfeuerwache. Da das Oberdeck des Transporters vor Fahrtantritt nicht abgesenkt wurde, überschritt das Fahrzeug die mögliche Durchfahrtshöhe von 4,70 Meter und kollidierte gegen 15:30 Uhr mit der Ampel. Beschädigt wurde hierbei die Ampelanlage sowie ein geladenes Auto des Herstellers BMW. Die ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 08:32

    POL-MA: Wiesloch-Baiertal/Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß, PM Nr. 2

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6222445) ereignete sich am Montagmorgen gegen 06:40 Uhr in einem Kurvenbereich der Wieslocher Straße ein Unfall. Ein 32-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Mercedes-Benz entlang der Wieslocher Straße in Richtung Schatthäuser Straße. Im Kurvenbereich, auf Höhe eines ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 07:30

    POL-MA: Wiesloch-Baiertal/Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß, PM Nr. 1

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Aufgrund eines Frontalzusammenstoßes zweier Pkw gegen 06:40 Uhr befinden sich Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes in der Wieslocher Straße im Einsatz. Aufgrund der Unfallaufnahme kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren