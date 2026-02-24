PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Schläge zur Herausgabe von Fanartikeln angedroht - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag, dem 21.02.2026 gegen 08:30 Uhr forderte ein Unbekannter in Nußloch von einem 19-Jährigen die Herausgabe seiner TSG Hoffenheim Fan Artikel. Der 19-Jährige kam gerade aus der Sparkassenfiliale in der Hauptstraße zurück zu seinem Auto. Dort verstellte ihm der Unbekannte den Weg und drohte ihn zusammenzuschlagen, wenn er nicht seinen Fan-Pullover aushändigen würde. Hierbei soll der Unbekannte auch am geforderten Pullover gezerrt haben. Nachdem er zunächst den geforderten Pullover ausgehändigt hatte, forderte der unbekannte Täter auch dessen T-Shirt und Schal desselben Vereins. Der Täter entfernte sich mit seiner Beute in einem weißem Skoda Octavia mit Kennzeichen der Stadt Hannover. Er soll ca. 35 Jahre alt und ca. 180 cm groß sein. Er hat kurze braun-blonde Haare und einen Vollbart, bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jogginghose, dunkler Pufferjacke und hellblauen Sneaker. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung aufgenommen. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der 0621/174-4444 beim Hinweistelefon der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

