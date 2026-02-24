Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter Mann bewirft Frau mit Bierflasche - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Montagnachmittag warf ein unbekannter Mann im Stadtteil Waldhof eine leere Bierflasche auf eine 20-jährige Frau.

Der Unbekannte befand sich gegen 17 Uhr im Bereich der Straßenbahnhaltestelle am Bahnhof Waldhof in der Schienenstraße und warf absichtlich eine leere Bierflasche in Richtung der 20-Jährigen. Die Flasche verfehlte die junge Frau nur um Haaresbreite, prallte auf den Boden und zerbarst. Die Frau blieb unverletzt.

Die 20-jährige Frau und ihre Begleiterin stiegen daraufhin in die Straßenbahn der Linie 1 in Richtung Mannheim-Rheinau. Der Täter folgte den beiden Frauen nicht und blieb am Bahnhof Waldhof. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 60 Jahre alt - ca. 168 cm groß - breite Statur - vermutlich Glatze - schlechte Zähne - ungepflegtes Äußeres - Drei-Tage-Bart - trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Mütze - führte neongelbe Krücken mit sich - war deutlich alkoholisiert

Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeiposten Waldhof geführt. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter und zum Tatablauf geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/77769-0 beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen zu melden.

