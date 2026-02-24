Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer/Rhein-Neckar-Kreis/B45: Unfall mit Sperrung, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis/B45 (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6222958) kollidierten am Dienstagmittag kurz vor 13:00 Uhr auf der Bammentaler Straße (B 45) zwischen Wiesenbach und Mauer, auf Höhe der Einmündung zur Heidelberger Straße, zwei Autos miteinander.

Eine 48-jährige Autofahrerin war mit ihrem Mercedes-Benz aus Richtung Mauer auf der Heidelberger Straße unterwegs und bog an der Einmündung zur Bammentaler Straße auf diese nach rechts in Fahrtrichtung Wiesenbach ab.

Ersten Unfallermittlungen zufolge missachtete sie dabei die Vorfahrt einer 72-jährigen Smart-Fahrerin, die auf der Bammentaler Straße aus Richtung Meckesheim kam und in Richtung Wiesenbach fuhr. In der weiteren Folge stießen beide Fahrzeuge zusammen. Durch die Kollision wurde die 48-jährige Unfallverursacherin leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die 72-jährige Smart-Fahrerin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Sowohl der Mercedes-Benz als auch der Smart waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden liegt bei etwa 20.000 Euro.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste nach der Unfallaufnahme die Fahrbahn gereinigt werden. Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme sowie der Aufräum- und Reinigungsarbeiten war die Bundesstraße im Bereich der Unfallstelle für etwa drei Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell