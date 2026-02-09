FW-M: Wochenendrückblick der Feuerwehr München für den 6. bis 8. Februar 2026

Feuerwehr München

Freitag, 6. Februar 2026; 12.45 Uhr - Drehleiterrettung rückwärts Pilgersheimer Straße (Giesing)

Die Drehleiter der Feuerwehr ist am Freitag zu einem ungewöhnlichen Patiententransport gerufen worden. Statt aus einer Wohnung heraus ging es zurück in die eigenen vier Wände.

Bei einer Anforderung der Drehleiter durch den Rettungsdienst zählt in der Regel jede Sekunde - doch diesmal konnten die zehn Einsatzkräfte ohne Blaulicht ausrücken. Nach einem Krankenhausaufenthalt sollte ein Rettungswagen einen Mann zurück in seine Wohnung bringen. Leider war das Treppenhaus zu eng, um den Patienten in den zweiten Stock zu tragen, woraufhin die Feuerwehr mit der Drehleiter und einem Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Unterstützung angefordert wurde. Da ein Transport mit der herkömmlichen Krankentragenhalterung auf dem Korb der Drehleiter nicht möglich war, griff nun sogar Plan C. Der Patient wurde in eine sogenannte Schleifkorbtrage - ähnlich einer rundum geschlossenen Gebirgstrage - gelegt, welche mit einem Tragesystem an die Unterseite des Leiterparks gehängt wurde. Mehrfach gesichert konnte der Mann so nahezu schwebend wieder in seine Wohnung gebracht werden.

Nach rund einer halben Stunde war der Einsatz für die Kräfte der Feuerwehr beendet.

Samstag, 7. Februar 2026; 23.46 Uhr - Schwerer Verkehrsunfall endet tödlich Maria-Probst-Straße (Milbertshofen - Am Hart)

Am späten Samstagabend ist es Münchner Norden zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein junger Mann sein Leben verlor. Ein weiterer wurde schwer verletzt.

Der 32-jährige Fahrer eines Pkw ist auf der Ingolstädter Straße stadtauswärts auf Höhe der Maria-Probst-Straße von der Fahrbahn abgekommen und im Anschluss mit einem Laternenmast kollidiert. Nachdem Ersthelfer einen Notruf abgesetzt hatten, wurden mehrere Einheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes alarmiert. Als diese an der Unfallstelle ankamen, waren der 32-jährige Fahrer und der 33-jährige Beifahrer bereits aus dem Fahrzeug befreit. Sie wurden schwerverletzt von Ersthelfern versorgt. Der Beifahrer hatte so gravierende Verletzungen erlitten, dass er noch vor Ort reanimiert werden musste. Beide Männer kamen im weiteren Verlauf in Münchner Kliniken. Trotz laufender Wiederbelebungsmaßnahmen während des Transports verstarb der 33-Jährige wenig später.

Für mehrere Angehörige, die sich während des Einsatzes an der Unfallstelle einfanden, wurden Kriseninterventionsteams hinzugezogen.

Die Feuerwehr sperrte die Örtlichkeit zusammen mit der Polizei ab, leuchtete den Bereich aus, stellte den Brandschutz sicher und kümmerte sich mit um die Versorgung der Verletzten. Anschließend wurde die Polizei bei Unfallaufnahme unterstützt.

Nach dreieinhalb Stunden war der Einsatz für die letzten der rund 30 Kräfte der Feuerwehr München beendet. Zur Unfallursache und der Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Sonntag, 8. Februar 2026; 13.52 Uhr - Nur der richtige Feuermelder rettet Leben Anzinger Straße (Ramersdorf)

Äußerst glimpflich ging am Sonntagnachmittag ein Brandeinsatz für eine junge Frau und ihr Kind aus. Die richtige Wahl der Feuermelder in der Wohnung hätte möglicherweise den Einsatz der Feuerwehr abwenden können.

Zu einem vermeintlichen Zimmerbrand ist ein Löschzug im Münchner Osten alarmiert worden. Nach einer außergewöhnlich kurzen Anfahrt von nur rund einer Minute konnte an der Einsatzstelle tatsächlich ein Brandgeruch im Treppenhaus und austretender Rauch auf der Gebäuderückseite festgestellt werden. Aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss waren zudem das Piepen eines Rauchmelders sowie Hilfeschreie eines kleinen Kindes wahrnehmbar, woraufhin sich zwei Atemschutztrupps zur Menschenrettung und Brandbekämpfung unverzüglich auf den Weg in die Brandwohnung machten. Kurz bevor die Einsatzkräfte gewaltsam in die Räumlichkeiten eindrangen, öffnete die 29-jährige Bewohnerin eigenständig die Tür. Sie und ihr zweijähriger Sohn wurden unverletzt in Sicherheit gebracht. Grund für die Rauchentwicklung war angebranntes Essen, das aber rasch abgelöscht werden konnte. Die Wohnung wurde zudem belüftet.

Während der Maßnahmen stellte sich bei der Befragung der Frau auch heraus, warum diese den Alarm des Rauchmelders nicht wahrgenommen hatte. Die gehörlose 29-Jährige war eingeschlafen und in der Wohnung waren lediglich Rauchmelder mit einem akustischen Alarm verbaut. Da der menschliche Geruchssinn im Schlaf nahezu deaktiviert ist, war es ein glücklicher Zufall, dass sie rechtzeitig wach wurde. Nach einer abschließenden Kontrolle der Wohnung konnten Mutter und Kind wieder zurück in ihre gewohnte Umgebung.

Die Feuerwehr München weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es unter anderem auch für gehörlose Menschen im Fachhandel verschiedene geeignete Feuermelder oder Lösungen gibt.

